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Dünya
AA 09.04.2025 14:48

BM: Bir aydan uzun süredir yardımların ulaşmadığı Gazze'de güvenli yer yok

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'ye 1 aydan uzun süredir insani yardımların ulaşamadığını ve burada hiçbir yerin güvenli olmadığını kaydetti.

BM: Bir aydan uzun süredir yardımların ulaşmadığı Gazze'de güvenli yer yok

Pope, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'ye bir aydan uzun süredir insani yardımların giremediğini hatırlatan Pope, "Yüz binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Pope, Gazze'deki hayatları kurtarmak için acil eylem çağrısında bulunduklarını belirterek, "Ateşkesi yeniden sağlayın. Yardımın girmesine izin verin. Sivilleri koruyun." değerlendirmesinde bulundu.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a, yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.

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