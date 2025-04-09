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Dünya
AA 09.04.2025 15:54

ABD'den Çin'in misilleme kararına ilk tepki

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in ABD'den ithal ürünlere vergiyi yüzde 84'e yükseltme kararının Pekin yönetiminin "kaybı" olacağını savundu.

ABD'den Çin'in misilleme kararına ilk tepki

Bessent, Çin'in Başkan Donald Trump'ın tarifelerine misilleme kararını Fox News'e değerlendirdi.

Trump yönetiminin Çin'le müzakere etmeyi umduğunu dile getiren Bessent, "Çin tarafının müzakereye gelmek istememesi talihsiz bir durum çünkü uluslararası ticaret sisteminde en berbat suçlular onlar. Modern dünya tarihindeki en dengesiz ekonomiye sahipler." dedi.

"Bu tırmanışın onlar için bir kayıp olduğunu söyleyebilirim." diyen Bessent, ABD'nin Çin'e ihracatının onlara kıyasla 5 kat fazla olduğunu belirterek, "Bu yüzden tarifelerini artırabilirler. Ne olacak ki?" şeklinde konuştu.

Bessent, ABD'li yatırımcıların hisse satın alarak Pekin yönetimine katkı sağlaması nedeniyle Çin hisselerini ABD borsasından kaldırmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bu konuda "Bence her şey masada." diyen Bessent, "güvenlikle ilgili değeri yüksek ürünler için ihracat kontrolleri" uygulayacaklarını ve ABD'li yatırımcıların Çinli "askeri teçhizatlara fon sağlayan yatırımlar yapmaması gerektiğini" dile getirdi.

Bessent, "Bu, Başkan Trump'ın kararı olacak. Ancak günün sonunda Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kişisel ilişkileri çok iyi. Bunun en yüksek seviyede çözüme kavuşturulacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın "karşılıklı tarife" artışı ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak.

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.

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