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Dünya
TRT HABER, AA 09.04.2025 19:56

Katil İsrail ordusunda soykırımın başmimarı Netanyahu'ya isyan büyüyor

Gazze'de aylardır süren katliama ortak olan İsrail askerleri arasında çatlak büyüyor. Eli kanlı asker ve pilotlar, katil Netanyahu hükümetine karşı ses yükseltti, Gazze'ye saldırıların siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği vurgulandı.

Katil İsrail ordusunda soykırımın başmimarı Netanyahu'ya isyan büyüyor
[Fotograf: Reuters]

Katil Netanyahu'ya tepkiler dinmiyor. Son olarak katliamın ortakları İsrail Hava Kuvvetlerinden Netanyahu'ya tepki geldi.

İsrail Hava Kuvvetlerinden eli kanlı bir grup pilot ve yedek askerin kaleme aldığı mektup yerel basına sızdı.

Mektupta, Gazze’ye yönelik saldırıların güvenlikten çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği vurgulandı. Eli kanlı saldırıların derhal durdurulması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapıldı.

Netanyahu’ya tepki için kaleme alınan mektup, İsrail Hava Kuvvetlerinde krize yol açtı.

Mektubun basına sızmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, üst düzey toplantı düzenledi. Tepki gösteren askerlere görevden alınabilecekleri tehdidinde bulunuldu.
İsrail ordusundan söz konusu habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerinden Netanyahu'ya: Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz
İsrail askerinden Netanyahu'ya: Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz

İlk isyan bir askeri üs ziyaretinde yaşanmıştı. Bir İsrail askeri, Başbakan Netanyahu’ya “Senin yüzünden arkadaşlarım öldü. Devleti sabote ettin” sözleriyle tepki göstermişti.

Soykırımcı İsrail'de 130 asker, esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacaklarını duyurdu
Soykırımcı İsrail'de 130 asker, esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacaklarını duyurdu

Bu çıkışın ardından 130 İsrail askeri hükümete mektup yazarak rest çekmişti. Katliamın ortağı olan askerler, rehineler dönene kadar orduya katılmayı reddettiklerini duyurmuş, Netanyahu’nun politikalarını tanımadıklarını belirtmişti.

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