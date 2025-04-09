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Dünya
AA 09.04.2025 21:20

DTÖ: ABD-Çin restleşmesi küresel reel GSYH'de yüzde 7 azalmaya yol açabilir

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ABD ile Çin arasında tırmanan ticari gerilimin, iki ülke arasındaki mal ticaretinde yüzde 80'i bulan keskin daralmaya ve küresel reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) uzun vadede yaklaşık yüzde 7 azalmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

DTÖ: ABD-Çin restleşmesi küresel reel GSYH'de yüzde 7 azalmaya yol açabilir
[Fotograf: AA]

Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin iki ülke arasındaki ticarete olduğu kadar küresel ekonomik görünüme de zarar verebileceğini belirtti.

Küresel ticaretin önemli kısmını gerçekleştiren dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki "kısasa kısas yaklaşımının" risklerine dikkati çeken Okonjo-Iweala, "İlk tahminlerimize göre, bu iki ekonomi arasındaki mal ticareti yüzde 80'e varan oranlarda azalabilir." ifadesini kullandı.

Okonjo-Iweala, olumsuz makroekonomik gelişmelerin başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer ekonomilere de yayılacağının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel ticaretin, jeopolitik hatlar boyunca parçalanma potansiyeli özellikle endişe verici. Küresel ekonominin iki bloğa bölünmesi, küresel reel GSYH'de uzun vadede yaklaşık yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabilir. Dahası, ticaretin yön değiştirmesi, koordineli bir küresel yanıt gerektiren acil ve acil bir tehdit olmaya devam ediyor. Tüm DTÖ üyelerini bu sorunu işbirliği ve diyalog yoluyla ele almaya çağırıyoruz.

Uluslararası ticaret sisteminin açıklığını korumak için küresel toplumun birlikte çalışması kritik önem taşıyor. DTÖ üyeleri açık, kurallara dayalı ticaret sistemini korumakla yükümlüdür. DTÖ diyalog için hayati bir platform görevi görüyor. Bu meselelerin işbirliği çerçevesinde çözüme kavuşturulması elzem."

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