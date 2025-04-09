Hafif Kar Yağışlı 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2025 22:53

İsviçre'de iki belediye meclis üyesi Gazze'ye yardımların reddedilmesi üzerine istifa etti

İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa etti.

İsviçre'de iki belediye meclis üyesi Gazze'ye yardımların reddedilmesi üzerine istifa etti

Fribourg'da Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Filistinlilere mali yardım sağlamayı reddetmesi üzerine istifa kararı aldı.

Bassil yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu bildirerek, "Bu insanlık dışı kararın suç ortağı olmamak için istifa etmeye karar verdim. Bu oylamayı kabul etmek çok acı verici. Özellikle savaş durumunda olan başka insanlar için şehirden 200 bin İsviçre frangı yolladığımızı düşünürsek. Bu çifte standardı kabul etmiyorum" dedi.

Belediye Meclisi, Gazze'ye 40 bin İsviçre frangı tutarında yardım yapmayı reddetmişti.

 

​​​​​​​Fribourg Belediye Meclisi, 3 yıl önce Ukraynalı mültecilere 200 bin İsviçre frangı yardımda bulunmuştu.

ETİKETLER
İsviçre Gazze
Sıradaki Haber
Gazze Belediyesi: Çöp sahasına ulaşılamadığı için sokaklarda 175 bin ton katı atık birikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Bakan Fidan: İsraille değil bölgede hiçbir ülkeyle çatışma niyetimiz yok
23:14
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini gelecek aylarda tanıyabileceklerini söyledi
23:02
DMM: 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yapıldığı iddiası doğru değil
23:04
ABD Hazine Bakanı Bessent: Tarifelere misilleme yapmayanlar "ödüllendirildi"
22:55
İklim Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
22:48
Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen akademisyen görevden uzaklaştırıldı
Amasya'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Amasya'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ