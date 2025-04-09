ABD'den göçmenlere sosyal medya takibi: Filistin'e destek suç sayılıyor

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ırkçılıkla mücadele söylemini arkasına alarak, Filistin’e destek veren göçmenleri hedef alan yeni bir uygulamayı devreye soktu.

Bugünden itibaren göçmenlerin sosyal medya hesapları, “antisemitik içerik” adı altında taranacak.

Filistin halkının haklarını savunan ya da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren paylaşımlar yapanların, ABD’ye giriş ya da oturma izni alma ihtimali tehlikeye girecek.

Yeni yönerge, özellikle yeşil kart başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve bazı eğitim kurumlarıyla ilişkili bireyleri hedef alıyor. USCIS’in açıklamasında, Hamas, Filistin İslami Cihad Hareketi ve Hizbullah gibi gruplara “destek verdiği değerlendirilen” kişilerin başvurularının reddedileceği belirtildi.

Ancak insan hakları savunucuları, bu uygulamanın kapsamının çok daha geniş olduğunu ve Filistin'e destek açıklamalarının bile göçmenler için risk oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle üniversite kampüslerinde Gazze’ye yönelik saldırılara karşı barışçıl gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesinin önü açılıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, “terör sempatizanlarına yer yok” diyerek uygulamayı savunsa da, bu yaklaşımın, ifade özgürlüğü ve demokratik protesto hakkını tehdit ettiği açık. Filistin halkına yönelik saldırıları eleştirmek ya da bir halkın yaşadığı insani trajediye dikkat çekmek, terör propagandasıyla özdeşleştirilmeye çalışılıyor.