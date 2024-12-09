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Dünya
AA 09.12.2024 12:57

İsrail güvenlik kabinesi, katil Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifadesinin ertelenmesi çağrısında bulundu

Soykırımcı İsrail'in güvenlik kabinesi, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ortaya çıkan "olağan dışı güvenlik durumu" nedeniyle hakkındaki yolsuzluk davasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ifadesinin alınmasının ertelenmesi çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik kabinesi, katil Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifadesinin ertelenmesi çağrısında bulundu

İsrail güvenlik kabinesi üyeleri, dün, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Tzachi Uziel'e yarın başlayacak ifade alınma sürecinin ertelenmesini talep eden ortak mektup gönderdi.

Mektupta, 7 Aralık’ta yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, tüm üyelerin Başbakan Netanyahu’nun haftada üç kez tüm gününü alacak şekilde on yıl öncesine ait konulara ilişkin mahkeme karşısına çıkması zorunluluğunu şiddetle eleştirdiği belirtildi.

Ayrıca, Suriye'de meydana gelen rejim değişikliğinden kaynaklanan "olağanüstü güvenlik durumu" ve "İsrail'in güvenliği üzerindeki doğrudan sonuçları” açısından değerlendirildiğinde Netanyahu’nun haftada üç kez duruşmalara çıkacak olmasının “devletin güvenliğine ciddi zarar teşkil ettiği” vurgulandı.

"Bu ciddi uyarıyı dikkate almayanlar güvenlik zafiyetlerinden sorumlu tutulabilir ve tarih onu bu nedenle yargılayacaktır” ifadelerine yer verilen mektupta, Netanyahu’nun başbakan olarak görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir çözüm bulunması talep edildi.

Başbakan Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında yarın Tel Aviv Bölge Mahkemesinde ifade verecek.

Netanyahu'nun duruşmaları 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlamıştı ancak 3 Aralık'ta İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten (Şabak) gelen tavsiyenin ardından Netanyahu'nun ifadesinin Tel Aviv'deki mahkemede alınması kararlaştırılmıştı.

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