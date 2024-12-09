Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.12.2024 10:49

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 kişiyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu işgal altındaki Cenin ve El-Halil başta olmak üzere çok sayıda kente baskınlar düzenledi.

Tanıklar, El Halil'in çeşitli yerlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı belirtildi.

Cenin kentinin Yabed beldesinden görgü tanıkları da İsrail güçlerinin kasabada Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 807 Filistinli hayatını kaybetti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 71,36 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Isparta'da askeri helikopter düştü: 4 şehit
11:36
Bakan Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başladı
11:23
Türkiye palamut bolluğu yaşıyor: Son 19 yılın en yükseği
11:21
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
11:12
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
10:56
Brent petrolün varil fiyatı 71,36 dolar
Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı
Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Suriyeliler Şam'a akın ediyor
Suriyeliler Şam'a akın ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ