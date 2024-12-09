Münbiç terörden temizlendi

Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren Suriye Milli Ordusu (SMO), ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı.

Münbiç, terör örgütü PKK/YPG'nin yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanmasıydı. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Münbiç'in önemi

PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye Geçici Hükümeti'nden tebrik

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti.

Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu.