Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait konutları ve yerinden edilenlerin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cibaliya beldesinin Halebi kavşağındaki sivillerin hedef alındığı bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde birçok bölgeyi bombaladı. Saldırılar Beyt Lahiya ve Cibaliya beldelerinde yoğunlaştı.

İsrail askerleri, Beyt Lahiya'da yerinden edilmiş kişilerin barındığı "Zeyd bin Harise" okulunu ateşe verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin baskın düzenledikleri okulun sınıflarından çıkan alevler görüldü.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere ait binalara saldırılar düzenleyerek havaya uçurdu. Söz konusu bölgelerde eş zamanlı olarak İsrail askeri araçlarından ateş açıldı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Istafavi bölgesi civarındaki ve Cibaliya'daki konutları hedef alan İsrail ordusu, kentin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki Dave caddesinin çevresini hedef alırken, kampın kuzeyindeki El-Izze Okulu'nu da topçu atışına tuttu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda toplanan sivilleri, insansız hava aracıyla (İHA) bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Refah kentinin kuzeyindeki Hirbet el-Ades'e düzenlediği bombalı saldırıda bir Filistinli daha öldürüldü.

Görgü tanıkları, İsrail araçlarının kentin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına ateş açtığını aktardı.