Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerince gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail askerleri Nablus, Kudüs ve Beytüllahim kentlerinde 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
Gözaltıların nedenine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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