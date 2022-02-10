Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
[Fotoğraf: AA]
ABD'de ocak ayı enflasyonu yüzde 0,6, yıllık enflasyon ise yüzde 7,5 olarak açıklandı.
ABD'de ocak ayı tüketici fiyat endeksi açıklandı.
Ocak ayı enflasyonu yüzde 0,6 oldu. Yıllık enflasyon da yüzde 7,5'e yükseldi.
ABD'de enflasyon, bu oranla son 40 yılın zirvesine çıkmış oldu.
ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 0,6, yıllık enflasyon ise yüzde 7,5 olarak açıklandı. Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/96GARxW4mC pic.twitter.com/Aj4GXA6NAS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2022
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