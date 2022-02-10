Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de tatbikat gerçek operasyona dönüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD'nin Missouri eyaletinde itfaiyenin kurtarma tatbikatı gerçeğe dönüştü. Tatbikat sırasında buz tutmuş göle düşen 2 çocuğu fark eden itfaiye ekibi vakit kaybetmeden kurtarma operasyonuna başladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 çocuk, donan gölün üzerinde koştuğu sırada buz çatladı, çocuklar göle düştü.
Donma tehlikesi yaşayan çocukların imdadına bölgede tatbikat yapan itfaiye ekipleri yetişti.
Ekipler, donan gölde mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıyordu. Tatbikatı yöneten kişi yaklaşık 350 metre ileride 2 çocuğun göle düştüğünü fark etti.
Ekipleri hızla olay yerine sevk etti.
Titiz çalışma sonrası, 15 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk bulundukları yerden kurtarıldı.
Etiketler: ABD
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