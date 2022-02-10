Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 çocuk, donan gölün üzerinde koştuğu sırada buz çatladı, çocuklar göle düştü.

Donma tehlikesi yaşayan çocukların imdadına bölgede tatbikat yapan itfaiye ekipleri yetişti.

Ekipler, donan gölde mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıyordu. Tatbikatı yöneten kişi yaklaşık 350 metre ileride 2 çocuğun göle düştüğünü fark etti.



Ekipleri hızla olay yerine sevk etti.



Titiz çalışma sonrası, 15 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk bulundukları yerden kurtarıldı.