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Dünya
AA 14.01.2024 00:15

İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze’de saldırıların devamı için gerekli planları onayladık

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devamı için gerekli planları onayladıklarını açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze’de saldırıların devamı için gerekli planları onayladık
[Fotograf: AP]

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusunun plana göre ilerlediğini ve "Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri yapısının dağıtılması planını tamamladıklarını" öne süren Halevi, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güneyine yoğunlaştıklarını ifade etti.

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Halevi, Hamas’a yönelik "baskıyı artırmayı" sürdüreceklerini söyleyerek, "Bugün Güney Komutanlığının çatışmalara devam etmesi ve Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırması planlarını onayladık." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim saldırısına ilişkin soruşturma yürüteceklerini ancak tarihinin belirlenmediğini belirten Halevi, Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilenlere ilişkin soru üzerine bu kişilere yönelik "tehlike oluşturmadığını bildiklerinin geri dönüşlerini düşünebilecekleri" cevabını verdi.

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"Lübnan’ın güneyi savaş bölgesi"

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan karşılıklı saldırılara da değinen Halevi, "Lübnan’ın güney bölgesi bir savaş alanı ve Hizbullah orada faaliyet gösterdiği sürece böyle kalacak. Hizbullah, tüm Lübnan’ı bir savaş alanına çevirebilir, bunun ağır bedeli olacaktır." yorumunda bulundu.

Halevi, "Lübnan hava sahasında özgürce faaliyet gösteriyoruz ve tespit ettiğimiz her türlü tehdidi vuruyoruz." ifadesini kullandı.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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