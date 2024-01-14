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Dünya
AA 14.01.2024 00:00

Japonya'da yanardağ patladı

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'da yanardağ patladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Otake Yanardağı'nda yerel saatle 00.22'de patlama yaşandı.

Volkanik hareketlilik uyarı seviyesi "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildi.

Japon Devlet Televizyonunun (NHK) yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Nüfusu 100'den az olan volkanik özellikli Suwanose Adası, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.

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Japonya Yanardağ Volkan
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