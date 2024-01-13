İsrail Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nin 2 personelini öldürdü

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde iletişimde yaşanan arızanın giderilmesi için çalışan ekibin bulunduğu şirkete ait aracın İsrail güçlerince roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda 2 personelin hayatını kaybettiği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında öldürülen şirket personelinin sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli telekomünikasyon şirketleri Jawwal ile Ooredoo, dün Gazze'nin birçok noktasında iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.