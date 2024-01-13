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Dünya
AA 13.01.2024 22:26

İsrail Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El-Faria Mülteci Kampı ile İzna beldesine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralandı.

İsrail Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilinin güneyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında yaralanan 10 kişiye müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, daha önce "Yahudi yerleşim birimine sızdığı iddiasıyla" öldürdüğü üç Filistinlinin El Halil'in batısında yer alan İzna beldesindeki evlerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, hayatını kaybedenler için düzenlenen taziyeevini dağıttı.

İsrail askerleri, İzna beldesine mücavir Deyr Samet köyünde Filistinlilere yoğun şekilde gaz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İzna beldesi sakinlerinden gazeteci Muhammed Ebu Cahışa, İsrail ordusunun beldenin tüm girişlerini ve El Halil ile komşu köylere bağlanan yolları kapattığını anlattı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlendiği, aranan iki kişinin gözaltına alındığı ve karşılıklı açılan ateşte çok sayıda silahlı kişinin yaralandığı, İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı" bilgisi verildi.

İsrail ordusu ayrıca İzna beldesine gerçekleştirdiği baskının devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, El Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı Filistinli bir grubun İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığı öne sürülmüş ve 3 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

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