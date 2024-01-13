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Dünya
AA 13.01.2024 21:50

UNRWA: Gazze halkı için son 100 gün 100 yıl gibi hissedildi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki kitlesel ölümler, yıkımlar, yerinden edilmeler ve açlık nedeniyle "Gazze halkı için son 100 günün 100 yıl gibi hissedildiğini" belirtti.

UNRWA: Gazze halkı için son 100 gün 100 yıl gibi hissedildi
[Fotograf: AP]

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 100 gün geçtiğini, bombardıman nedeniyle Filistinlilerin 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeye maruz kaldığını vurguladı.

Gazze halkının çoğunun, çocuklar dahil, saldırıların fiziksel ve psikolojik yaralarını ömür boyu taşıyacağına işaret eden Lazzarini, UNRWA barınaklarına 1,4 milyon kişinin sığındığına ve insanlık dışı koşullarda yaşamlarını sürdürmeye zorlandığına dikkati çekti.

Gazze'de 800 bin kişinin hayatı açlık ve susuzluk nedeniyle tehlikede
Gazze'de 800 bin kişinin hayatı açlık ve susuzluk nedeniyle tehlikede

Lazzarini, Gazze'de son 100 günde yaşanan kitlesel ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık, kayıp ve kederin insanlığı lekelediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki kriz, gıda, su ve yakıtın savaş aracı olarak kullanılmasıyla birlikte insan yapımı bir felakettir. Yardımların Gazze Şeridi'ne girişine ilişkin hantal prosedürler ve devam eden çatışmalar da dahil yardımların güvenli ve düzenli bir şekilde dağıtılmasının önündeki sayısız engel nedeniyle insani yardım operasyonu hızla dünyanın en karmaşık ve zorlu operasyonlarından biri haline gelmiştir. Yaklaşan kıtlığı tersine çevirmek için tek başına insani yardım yeterli olmayacaktır. Ticari mal akışına da izin verilmelidir."

UNICEF: Gazze'deki çocuklar hala acımasız savaşın pençesinde
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Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarının ihlal edildiğini belirten Lazzarini, son üç ay içinde Gazze'de hastaneler, UNRWA barınakları, basın mensupları, siviller ve sivil altyapı tesislerinin de vurulduğunu hatırlattı.

Lazzarini, "Gazze halkı için son 100 gün 100 yıl gibi hissedildi. İnsan hayatına yeniden değer vermenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

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