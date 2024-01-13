Parçalı Bulutlu -1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.01.2024 21:01

BM Barış Gücü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekilmeye başlıyor

Birlemiş Milletler İstikrar Misyonu, 2 bin askerin nisan sonuna kadar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekileceğini duyurdu.

BM Barış Gücü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekilmeye başlıyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Birlemiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Başkanı Bintou Keita ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, Kinşasa'da düzenledikleri ortak basın toplantısında ülkeden çekilme planının detaylarını paylaştı.

Halihazırda ülkede 13 bin 500 kişilik güce sahip olduklarını belirten MONUSCO Başkanı Keita, üç aşamalı planın ilkinin nisan sonuna kadar tamamlanacağını ve bu sayının 11 bin 500'e düşeceğini söyledi.

Güney Kivu'daki 14 Birleşmiş Milletler (BM) üssünün Kongo güvenlik güçlerine devredileceğini kaydeden Keita, ileriki aşamalarda Kuzey Kivu ve Ituri bölgelerindeki BM güçlerinin çekileceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Lutundula da çekilmenin yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen ay, ülkedeki misyonu kademeli sonlandırma kararı almıştı.

Dünyanın en büyük BM misyonlarından MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC hükümetinin talebi üzerine Doğu Afrika Topluluğu da barış gücünü ülkeden çekmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Sıradaki Haber
Kanada İsrail'e yönelik soykırım davasını desteklemediğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı geçen yıl 437 bin 488 yolcu kullandı
21:18
J.P. Morgan: Yatırımcılar TCMB'nin Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdi
21:13
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
21:04
İletişim Başkanlığı: Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil
20:30
Kanada İsrail'e yönelik soykırım davasını desteklemediğini açıkladı
21:01
Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldular
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de için yeniden sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de için yeniden sokaklarda
FOTO FOKUS
Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldular
Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ