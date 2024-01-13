UNICEF: Gazze'deki çocuklar hala acımasız savaşın pençesinde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Özel Temsilcisi Lucia Elmi'nin Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin açıklamalarını paylaştı.

Elmi, "Gazze'deki çocukların neredeyse 100 gündür süren şiddet, ölüm, bombardıman ve esaretin altında" olduğunu söyledi.

Özel Temsilci, Gazze'deki çocukların ve ailelerin, ölüm, su yokluğundan kaynaklanan hastalık ve gıda eksikliğinden kaynaklanan yoksulluk riski altında olduğunu vurguladı.

Gazze'de durumun hızla kötüleştiğini belirten Elmi, şu ana kadar binlerce çocuğun öldüğünü ve sorunlar çözülmezse daha binlercesinin öleceğini kaydetti.

Birinci sorun güvenlik

Gazze'deki durumu üç maddede ele alan Elmi, ilk maddenin "güvenlik" olduğunu söyledi.

Elmi, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Yoğun nüfuslu kentsel alanlarda süren şiddetli bombardıman ve çatışmalar, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının hayatını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Özel Temsilci, bombardımanların yardımların ulaştırılmasını da engellediğini sözlerine ekledi.

İkinci sorun lojistik

Gazze'deki lojistik sorunun altını çizen Elmi, "Hala yeterli yardım alamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elmi, "Denetim süreci yavaş ve öngörülemez olmaya devam ediyor ve acilen ihtiyaç duyduğumuz bazı malzemeler, net bir gerekçe olmaksızın kısıtlanmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Özel Temsilci, kısıtlamaya tabi tutulan malzemeler arasında su tesislerine ve hastanelere enerji sağlamak için jeneratörler ve ağır hasar görmüş su altyapısını onarmak için plastik boruların da dahil olduğunu ekledi.

Elmi, sık sık yaşanan iletişim kesintileri yüzünden yardımların dağıtımının koordinasyonunun zorlaştığını da ifade etti.

Üçüncü sorun, ticaret

İnsani yardımın tek başına yeterli olmadığını ifade eden Elmi, Gazze'de satışa sunulan ticari malların hacminin artması gerektiğini savundu.

Elmi, "Her gün en az 300 kamyon özel ticari malın içeri girmesine ihtiyaç var. Bu durum insanların temel ihtiyaç maddelerini satın almalarına yardımcı olacak, toplumdaki gerginliği azaltacak ve UNICEF ve diğer kurumlar tarafından sunulan nakit yardım programlarını canlandıracaktır." tespitinde bulundu.

Yapılan ikazlara uyulmadığına dikkati çeken Elmi, "Çok az değişiklik görüyoruz ve açıkçası bunun sonuçları her gün çocukların hayatını kaybetmesiyle ödeniyor." ifadesini kullandı.

Elmi, acil ve uzun süreli bir ateşkes çağrısı yaptı.