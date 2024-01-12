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Dünya
AA 12.01.2024 22:45

Filistin Kızılayı'nın Gazze'deki tüm ekipleriyle iletişimi kesildi

Filistin Kızılayı, İsrail saldırıları nedeniyle iletişim ve internetin kesilmesi sonucunda abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan tüm ekipleriyle iletişimin kesildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı'nın Gazze'deki tüm ekipleriyle iletişimi kesildi
[Fotograf: AP]

Filistin Kızılayı'nın Gazze Şeridi'ndeki tüm ekipleriyle iletişimi kesildi.

Filistin Kızılayı iletişimin kesilmesinin ambulans ve ilk yardım ekiplerinin yaralılara kısa sürede ulaşmasını engellediğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren iki Filistinli telekomünikasyon şirketi, kısa süre önce Gazze Şeridi'nin çoğu yerinde iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

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