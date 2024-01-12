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Dünya
TRT Haber 12.01.2024 22:30

KKTC'den Türkiye'ye taziye mesajı: Milletimizin başı sağ olsun

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

KKTC'den Türkiye'ye taziye mesajı: Milletimizin başı sağ olsun

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. 

"Milletimizin başı sağ olsun" 

Ersin Tatar, "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit, 3’ü ağır 8 askerimizin de yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Pençe Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Milletimize sabır, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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