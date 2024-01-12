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Gündem
TRT Haber 12.01.2024 21:51

Pençe Kilit bölgesinde 9 asker şehit oldu

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Pençe Kilit bölgesinde 9 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerimizin 9'a yükseldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir" denildi.

15 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükseldi.

Bakanlık, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" mesajını paylaştı.

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