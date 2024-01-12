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TRT Haber 12.01.2024 21:21

Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, yakın coğrafyamızda zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaretle, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Fidan’ın bu doğrultuda Türkiye’nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze’deki son durum da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

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