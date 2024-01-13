Kolombiya'da toprak kayması: 33 kişi öldü

Kolombiya'da Choco'ya Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda şiddetli yağış sonucu toprak kayması oldu.

Olayda 33 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Bölgeden gelen son rapora göre, bu üzücü trajedide çoğu çocuk olmak üzere şu ana kadar 33 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan derin üzüntü duyuyoruz ve ailelerle dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, bölgeye ilave arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, yaptığı açıklamada, mümkün olduğunca daha fazla kişinin kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Yetkililerce, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.