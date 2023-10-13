İsrail Gazze'ye 'karadan' nokta operasyonları düzenledi

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor. Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

İsrail ordu sözcülüğü, bölgedeki "terörist ve silah tehdidini ortadan kaldırmak, rehinlerin yerini tespit etmek" için geçen gün Gazze Şeridi'nde "karadan nokta operasyonları" düzenlendiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin, rehinelerin yerinin tespitine yardım için bölgede arama yaptığı ve delil topladığı belirtildi.

Kara saldırısına hazırlanan İsrail ordusu, Gazze'ye lokal baskınlar düzenlediğini duyurdu. Açıklamanın ayrıntılarını ve bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Enes Boyraz aktardı.https://t.co/v2F9blxLSu pic.twitter.com/CYXdH0yGOs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2023

"İsrail askerleri nokta operasyonlarının ardından Gazze'den çıktı"

Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin bölgedeki "terör hücreleri ve altyapılarına sabotaj düzenlediği" kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, İsrail askerlerinin nokta operasyonlarının ardından Gazze'den çıktığını aktardı.

Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastanelerin "vahim durumda" olduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze'deki 1 milyondan fazla Filistinlinin 24 saat içinde bölgeyi terk etmeleri istendi.

Birleşmiş Milletler bunun mümkün olmadığını açıkladı. Önerinin dehşet verici olduğu vurgulandı.

BM Sözcüsü, İsrail'in böyle bir adım atması halinde, bunun felakete yol açabileceği konusunda uyardı.

İsrail de Gazze sınırına yakın Sderot kentinin yüzde 60'ını tahliye etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yüksek.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler ile İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor.