İsrail Gazze'nin kuzeyindekilerin saat 20.00'ye kadar bölgeden ayrılmasını istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine tahliye olmaları için çağrı yaptığını hatırlattı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun saat 20.00'ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz." ifadelerini kullandı.

#عاجل ???? سكان مدينة غزة,

قمنا بمناشدتكم صباحاً لمغادرة مدينة غزة إلى منطقة جنوب وادي غزة، حفاظاً على سلامتكم. أود أن أبلغكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيمتنع عن المس بالمسار المحدد في الخارطة حتى الساعة 20:00.

حرصاً على سلامتكم استغلوا الوقت القادم للتحرك جنوباً من بيت حانون إلى… pic.twitter.com/6Fpk6otVBY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2023

Birleşmiş Milletler, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıklamıştı.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze'de 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.