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Dünya
AA 13.10.2023 19:08

Berlin'deki okullarda Filistin'i karakterize eden semboller yasaklandı

Berlin Eyaleti Eğitim Bakanı Katharina Günther-Wünsch, okul barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle okullarda Filistin'i sembolize eden poşu (Filistin kefiyesi), diğer kıyafetler ve stickerlerin yasaklandığını açıkladı.

Berlin'deki okullarda Filistin'i karakterize eden semboller yasaklandı
[Filistin bayrağı]

Alman medyasındaki haberlere göre, Günther-Wünsch, okul idarelerine gönderdiği mektupta Filistin'i karakterize eden sembollerin yasaklandığını belirtti.

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Mektubunda İsrail-Filistin çatışmasının Berlin'deki okullarda barış içinde bir arada yaşamayı da etkilediğini ifade eden Katharina Günther-Wünsch, okul barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle söz konusu yasağın konulduğunu ifade etti.

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