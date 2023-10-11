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Dünya
AA 11.10.2023 22:25

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenlere polis izin vermedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenlere polis izin vermedi.

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenlere polis izin vermedi

Almanya'nın başkenti Berlin'nin Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla izinsiz gösteri yapmak istedi.

Göstericiler "Filistin’e özgürlük" sloganı atarken, yoldan geçenler ile göstericiler arasında tartışmalar yaşandı.

Meydanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, araçlardan anons yaparak grubun dağılmasını talep etti. Polisin çağrısına uymayan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Filistin'e dayanışma amacıyla iki gösterinin ve tüm alternatif gösterilerin yasaklandığına işaret edilerek bu yasağın uygulanması için Hermann Meydanı'nda ve Sonnenalle Caddesi çevresinde polisin konuşlandığı, yasağa rağmen çok sayıda kişinin burada toplandığı kaydedildi.

Berlin'de bugün yapılması planlanan iki gösteriye de kamu güvenliği gerekçesiyle izin verilmemişti.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, "Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek gösteri ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

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