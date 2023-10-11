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Dünya
AA 11.10.2023 22:15

CNN: ABD'de ilk istihbarat verileri İran'ın Hamas'ın İsrail'e saldırısına 'şaşırdığı' yönünde

ABD'nin, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar karşısında İranlı üst düzey hükümet yetkililerinin "hazırlıksız yakalandığını" gösteren özel istihbarat verileri topladığı belirtildi.

CNN: ABD'de ilk istihbarat verileri İran'ın Hamas'ın İsrail'e saldırısına 'şaşırdığı' yönünde
[Fotograf: Reuters]

CNN'nin söz konusu verilerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin elde ettiği ilk özel istihbarat bulguları, İranlı yetkililerin Hamas'ın hafta sonu başlattığı saldırılara "şaşırdığı" yönünde çıktı.

Kaynaklar, ilgili istihbarat verilerinin, İran'ın "hazırlıksız yakalandığını" göstermesi nedeniyle, saldırıların "planlanması, kaynak sağlanması veya onaylanması süreçlerine İran'ın doğrudan dahil olduğu" iddialarına şüphe düşürdüğüne işaret etti.

Bulgulardan hareketle, ABD'li analistler, İran hükümetinin Hamas'ın saldırısında doğrudan bir rol oynamadığı yönünde ilk değerlendirmeye ulaşırken, bu konuda Kongre üyelerini de bilgilendirdi.

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Haberde, söz konusu verilerin "son derece hassas" olduğu ifade edilerek, niteliği hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Öte yandan aynı kaynaklar tarafından, ABD istihbarat birimlerinin, Tahran'ın saldırıya doğrudan müdahil olup olmadığı konusunda tam bir sonuca varmaya henüz hazır olmadığına da işaret edildi.

Hamas'ın saldırılarından bu yana ABD'li yetkililer, İran'ın Hamas'a uzun yıllardır destek sağladığı ve bu nedenle İran'ın böylesine büyük saldırı planından habersiz olmayacağı ve "suç ortağı" olarak katkıda bulunduğu eleştirileri yöneltmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da gazetecilere, İran'ın genel olarak Hamas'a silah ve finansman desteğine rağmen son saldırılarda doğrudan yer aldığına dair şu ana kadar hiçbir belirti görmediklerini kaydetmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölenlerin sayısının 28'e, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.

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