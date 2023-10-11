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Dünya
AA 11.10.2023 22:02

İspanya Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Filistin'e yönelik yardımları artıracağını duyurdu.

İspanya Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

İspanyol televizyonu La Sexta'ya konuşan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'nın bu yıl Filistin'e destek için ayırdığı 8 milyon euroluk bütçenin yanı sıra, 1 milyon euroluk bir insani yardım paketini daha onayladığını açıkladı.

Bakan Albares, Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum'un, İspanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği yardımların bölgenin barış ve güvenliğine katkıda bulunmadığı iddialarına karşı çıkarak, bu konunun AB düzeyinde kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve tüm üye devletlerin paranın istenilen yere gittiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

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Albares, "İspanya'nın veya AB'nin tek bir kuruşunun, Filistin halkına yardımdan başka bir yere gitmesine asla izin vermem." dedi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan Albares, İsrail'i "sivilleri hedef almamaya ve uluslararası hukuka uymaya" davet etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölenlerin sayısının 28'e, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.

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