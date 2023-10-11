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Dünya
AA 11.10.2023 21:50

İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında can kaybı 28 oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı.

İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında can kaybı 28 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin sayılarını güncelledi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölenlerin sayısının 28'e, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığı belirtildi.

Arap Birliği: Gazze'deki Filistinliler katliama maruz kalıyor
Arap Birliği: Gazze'deki Filistinliler katliama maruz kalıyor

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail'in saldırılarında 1100 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in saldırılarında 1100 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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