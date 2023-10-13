Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı

İngiltere merkezli Reuters çalışanları canlı yayın yaptığı sırada İsrail'in bombalı saldırısına uğradı. Acıyla bağırdıkları anlar anbean kaydedildi.

Canlı yayının yapıldığı bölgede patlama oldu.

Patlamadan sonra kameranın olduğu yerden dumanlar yükseldi. Bir kadın çalışan "Ne oldu, ayağımı hissedemiyorum" diyerek feryat etti. Bir süre sonra da Retures'ın canlı yayın ekranı siyaha düştü.

Reuters'ın kameramanı hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin öldüğünü, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.

Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.