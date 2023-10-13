İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail hükümetinin tüm Gazze halkını cezalandırdığını belirterek, "Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur. Bu çok basit ve açık." dedi.

Hamas'ın da sivilleri öldürdüğünü, bazılarını rehin aldığını ve bunların da savaş kanunlarına aykırı olduğunu belirten Bechemsi, "Ancak, bu durum misilleme olarak 2 milyon insanı cezalandırmak için bir gerekçe değil." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Bechemsi, uluslararası hukukun bu tarz silahların kullanımını yasaklandığını çünkü bu silahın kullanımında özellikle Gazze gibi kalabalık bölgelerde askeri ve sivil hedeflerin birbirinden ayrılmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Bechemsi, beyaz fosfor kullanımında hafif yaraların bile ölümcül olabileceğini kaydederek, "Bu çok korkunç bir silah ve İsrail ordusu daha önce bu silahı bir daha yerleşim yerlerinde kullanmayacağını açıklamasına rağmen yine kullandı." ifadesini kullandı.

"İsrail insani yardımlara izin vermek zorunda"

Uluslararası hukuka göre meşru hedeflerin sadece askeri hedefler olduğunun altını çizen Bechemsi, İsrail'in Gazze'de bunu ihlal ettiğini belirterek, "Son birkaç gündür, Gazze'de ayrım gözetmeyen bir saldırıya şahit oluyoruz çünkü birçok sivil ölüm yaşandı. Burada askeri hedef nerede göremiyorum." görüşünü paylaştı.

Gazze'ye elektrik, su ve gıdanın kesilmesinin de bir savaş suçu olduğunu ifade eden Bechemsi, çalışmak için elektriğe ihtiyaç duyan hastanelerin tamamen kapasitesinin üzerinde olduğunu belirtti.

Bechemsi, "Savaş kanunları açıkça, hiçbir sivilin hedef alınmaması gerektiğini söylüyor. Bölgede çatışan her iki taraf da ki bu durumda bu taraf İsrail oluyor, ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasına izin vermek zorunda." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.