Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2023 19:55

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur

İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatmasını "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur
[Gazze Şeridi'ne konuşlanan İsrail askerleri | Fotoğraf: AFP]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail hükümetinin tüm Gazze halkını cezalandırdığını belirterek, "Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur. Bu çok basit ve açık." dedi.

Hamas'ın da sivilleri öldürdüğünü, bazılarını rehin aldığını ve bunların da savaş kanunlarına aykırı olduğunu belirten Bechemsi, "Ancak, bu durum misilleme olarak 2 milyon insanı cezalandırmak için bir gerekçe değil." yorumunu yaptı.

BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor
BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor

İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Bechemsi, uluslararası hukukun bu tarz silahların kullanımını yasaklandığını çünkü bu silahın kullanımında özellikle Gazze gibi kalabalık bölgelerde askeri ve sivil hedeflerin birbirinden ayrılmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırıyor
Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırıyor

Bechemsi, beyaz fosfor kullanımında hafif yaraların bile ölümcül olabileceğini kaydederek, "Bu çok korkunç bir silah ve İsrail ordusu daha önce bu silahı bir daha yerleşim yerlerinde kullanmayacağını açıklamasına rağmen yine kullandı." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı
Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı

"İsrail insani yardımlara izin vermek zorunda"

Uluslararası hukuka göre meşru hedeflerin sadece askeri hedefler olduğunun altını çizen Bechemsi, İsrail'in Gazze'de bunu ihlal ettiğini belirterek, "Son birkaç gündür, Gazze'de ayrım gözetmeyen bir saldırıya şahit oluyoruz çünkü birçok sivil ölüm yaşandı. Burada askeri hedef nerede göremiyorum." görüşünü paylaştı.

Gazze'ye elektrik, su ve gıdanın kesilmesinin de bir savaş suçu olduğunu ifade eden Bechemsi, çalışmak için elektriğe ihtiyaç duyan hastanelerin tamamen kapasitesinin üzerinde olduğunu belirtti.

BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak
BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak

Bechemsi, "Savaş kanunları açıkça, hiçbir sivilin hedef alınmaması gerektiğini söylüyor. Bölgede çatışan her iki taraf da ki bu durumda bu taraf İsrail oluyor, ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasına izin vermek zorunda." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

BM: Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor
BM: Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze Hamas İsrail
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'ye 'karadan' nokta operasyonları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:02
Türkiye'den gönderilen tıbbi destek malzemeleri Mısır'a ulaştı
20:55
İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu
20:48
8 ilde dolandırıcılara operasyon: 39 tutuklama
20:55
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
20:34
Lübnan Hizbullahı sınır bölgesinde İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi
20:49
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ