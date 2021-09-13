Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA]
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi.
İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.
Sıradaki Haber
Dünya genelinde vaka sayısı 225 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz