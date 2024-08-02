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Dünya
AA 02.08.2024 23:15

İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi: 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi: 6 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde de İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evde bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

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