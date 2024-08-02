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Dünya
AA 02.08.2024 18:29

KKTC'de Kapalı Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kenti sınırlarında bulunan Kapalı Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı.

KKTC'de Kapalı Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı
[Fotoğraf: Arşiv AA]

46 yıl aradan sonra 8 Ekim 2020 tarihinde, kademeli olarak halkın ziyaretine açılan Kapalı Maraş'ın 2 milyonuncu ziyaretçisi, Türkiye'den Mihrican, Aycan ve Tuna Özcan oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kapalı Maraş'ı ziyaret eden Özcan ailesi ile bir araya gelerek hediye takdim etti.

Kıbrıs'ın sembolü: Kapalı Maraş
Kıbrıs'ın sembolü: Kapalı Maraş

"Kapalı Maraş vakıf ve ata malıdır ve toprak bizimdir"

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kapalı Maraş'ın kendi döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 46 yıl aradan sonra ziyarete açıldığını hatırlatarak, bölgeye ilginin yoğun olduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığını 453 yıldır sürdürdüğünü anlatarak Kapalı Maraş'ta Osmanlı'dan kalma çok sayıda tarihi eserin bulunduğunu dile getirdi.

Kapalı Maraş'ın kadim ve Kıbrıs Türk halkına ait çok önemli toprak parçası olduğunu söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kapalı Maraş vakıf ve ata malıdır ve toprak bizimdir" ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ı her zaman en iyi şekilde korudukları için Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Aytaç'a ve askerlere teşekkür etti.

Aycan Özcan da aile olarak Kapalı Maraş'ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, bölgeye daha fazla turist gelmesi temennisinde bulundu.

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Ersin Tatar Kapalı Maraş KKTC Turist
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