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Dünya
AA 02.08.2024 16:23

Mescid-i Aksa'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, Tahran'da alçak bir suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail polisi her cuma günü olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya da ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle konuşlandı. Polis, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak özellikle gençleri geri çevirdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, cuma hutbesinde Haniye için dua etti. Aksa'da bulunan cemaat de Şeyh İkrime'nin duasına tekbirlerle karşılık verdi.

Şeyh İkrime Sabri, cuma hutbesinde yaptığı konuşmasında, "Beyt el-Makdis'te yaşayanlar ve Mescid-i Aksa'nın minberindeki, İsmail Haniye'yi Allah nezdinde şehit kabul ediyor. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Cuma namazının ardından "tüm İslam aleminin şehitleri" niyetiyle gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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Hamas İsmail Haniye Mescid-i Aksa
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