Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2024 14:46

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi

Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
[Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği | Fotoğraf: AA]

Haniye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.

Filistin'e adanmış bir ömür: İsmail Haniye
Filistin'e adanmış bir ömür: İsmail Haniye

ETİKETLER
İsmail Haniye Hamas
Sıradaki Haber
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
YKS tercih süresi uzatıldı
15:52
Savunma ve havacılıkta 431 milyon dolarlık ihracat
15:35
THY'nin Çukurova uçuşları başlıyor
15:28
Gaziantep'te 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
15:53
Tarihi takas operasyonunun detayları belli oldu
15:12
Hakan Fidan Etiyopya'ya gidiyor
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
FOTO FOKUS
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ