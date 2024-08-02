Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
[Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği | Fotoğraf: AA]
Haniye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.