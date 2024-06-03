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Dünya
TRT Haber 03.06.2024 09:06

Kıbrıs'ın sembolü: Kapalı Maraş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kapalı Maraş'a ilgi her geçen gün artıyor. Bir dönemin gözde turizm merkezi olan Maraş 8 Ekim 2020'de kademeli olarak açılmaya başlandı. Açıldığı günden bugüne kadar yerli ve yabancı 1 milyon 821 bin kişi bölgeyi ziyaret etti. Maraş dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Altın rengi kumsalı ve masmavi deniziyle bir dönem Hollywood yıldızlarının vazgeçilmez adreslerinden biriydi...

Modern mimarisi ile dünyanın en lüks turizm merkezlerinden nam-ı diğer Hayalet Şehir "Kapalı Maraş".

46 yıl hayalet şehirdi

Bölge, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla aynı yıl yerleşime ve iskana kapatıldı. Bölge, Ada'yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda. 46 yıl boyunca kapalı kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapalı Maraş'a ziyaretçi akını

Adı Maraş iken Kapalı Maraş oldu. Kaderiyse 8 Ekim 2020'de değişti, kademeli olarak yeniden açıldı.

Aradan geçen zamanda Kapalı Maraş'ın çehresi oldukça değişti. Ziyarete açılan bölümdeki yollar yenilendi. Bisiklet yolları yapıldı, sahilde plajlar hizmete girdi. Maraş yeniden Kıbrıs'ta gözlerin çevrildiği nokta oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapalı Maraş'a yatırımlar sürüyor

Bölgeye yatırımlar devam ediyor. 2021'de gözde turizm merkezinde millet bahçesinin açılışı yapıldı.

200 yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan Bilal Ağa Mescidi restore edilerek ibadete açıldı. Yıllar sonra bölgede ezan sesi yankılandı.

Maraş açıldığı günden bu yana 1 milyon 821 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi, Maraş'ın açılması süreci ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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