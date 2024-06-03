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Dünya
AA 03.06.2024 07:28

Fransa'da "Givors Türk Kültür Festivali"ni 25 bin kişi ziyaret etti

Fransa'nın Lyon bölgesinde bulunan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Givors Fatih Camisi Derneğinin düzenlediği "Givors Türk Kültür Festivali"ni iki günde 25 bin kişi ziyaret etti.

Fransa'da "Givors Türk Kültür Festivali"ni 25 bin kişi ziyaret etti

Givors DİTİB Fatih Camisi Derneğince düzenlenen "Givors Türk Kültür Festivali" sona erdi.

Kitaplarını imzalamak için festivale katılan "Yavuz: Adaletin Kılıcı" adlı kitabın yazarı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cezayir Büyükelçisiyim. Cezayirli ve Türk kardeşlerimizle beraber burada iç içe olduğumuzu gördüm. Bundan dolayı mutluluklarımı ifade etmek istiyorum. Burada Yavuz Sultan Selim Hanla ilgili 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' romanının yazarı olarak aranızda bulunuyorum, büyükelçi kimliğimle değil, yazar kimliğimle buraya davet edildim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Küçükyılmaz, dünyanın her yerine gittiğinde Türk vatandaşlarını bu şekilde kenetlenmiş, bir arada ve yek vücut olmuş şekilde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Sultan Selim'in de ömrü boyunca birlik için çalıştığını anlatan Küçükyılmaz, "Bugünkü adıyla Orta Doğu dediğimiz coğrafyada Sultan Selim'den önce kan gövdeyi götürüyordu. Onun kurduğu düzen 400 yıl devam etti" dedi.

Küçükyılmaz, Orta Doğu coğrafyasında, bugün Yavuz Sultan Selim'in nefesine, birlik duygusuna ve çabasına herkesin çok büyük ihtiyacı olduğunu kaydederek, dünyanın huzur ve selamete erişmesini diledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

25 bin kişi festivali ziyaret etti

Festivale ilişkin değerlendirme yapan Givors Fatih Camisi Derneği Genel Sekreteri ve Festival Sorumlusu Yasin Fide, iki günlük festival boyunca 25 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, misafirlerin yüzde 60'ının yabancı uyruklu olduğunu ve diğer milletlere kapılarını açma amacına ulaştıklarını söyledi.

Festivalin amacının Türk kültürünü tanıtmak olduğunu kaydeden Fide, "Bunu başarmış bulunuyoruz. Stantlardan elde edilen gelirlerimiz derneğimize, camimize kalacak. Festival boyunca gönüllü 100 kişi ve kadın kollarına çok teşekkür ediyoruz. Nice festivallere. İnşallah bu festivali önümüzdeki sene de organize etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fide, 7 bin metrekarelik festival alanında bulunan stantların Avrupa'nın farklı ülke ve şehirlerinden gelen esnaf ve kendi vatandaşlarına ait olduğunu ifade etti.

İki gün süren festivalde, Türk kültürünü yansıtan yemek, kıyafet ve el sanatlarının bulunduğu stantlar da yer aldı. Halk oyunları ve semazen ekiplerinin gösteri sunduğu festival kapsamında konser de verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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