Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.06.2024 02:49

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti.

Hayyan'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yarandığı iddia edilmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
İsrail Suriye
Sıradaki Haber
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:53
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
02:52
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerine yönelik saldırısında 10 Filistinli öldü
03:38
Filenin Sultanları ABD'yi 3-2 yendi
00:55
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
00:57
Komşusunun iş yerini kundakladı, söndürmeye gelen itfaiyeyi silahla tehdit etti
00:52
Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Ultra Ortodoks Yahudilerden zorunlu askerlik karşıtı protesto
Ultra Ortodoks Yahudilerden zorunlu askerlik karşıtı protesto
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu
Tekirdağ'da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ