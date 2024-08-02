Güney Kore'de yatan Türk şehitler

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950’de, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki sınırı oluşturan 38. Paraleli geçerek Güney Kore’yi işgal etmesiyle başladı. ABD’nin Birleşmiş Milletler’e yaptığı başvuru sonucunda BM, üye ülkeleri Güney Kore’ye yardım etmeye çağırdı. O çağrıya yanıt veren ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Türkiye, 25 Temmuz 1950'de yani savaşın ilk ayında asker göndermeye karar verdi. İlk Tugay, 17 Eylül 1950’de Güney Kore’ye gitmek üzere İskenderun Limanı’ndan yola çıktı ve yaklaşık 1 ay süren deniz yolculuğunun ardından Güney Kore’nin Busan Limanı’na vardı. Ardından 120 kilometre uzaklıktaki Taegu kentine hareket etti.

Türk askeri savaşın gidişatını değiştirdi

Türkiye, Güney Kore’ye 4 tugayla toplamda 21 bin 212 askerle katıldı. Kutup Yıldızı ismi verilen Türk askerlerinin gösterdiği başarılar Güney Kore’ye büyük avantaj sağladı ve savaşın gidişatını değiştirdi.

Türkiye Kore Savaşı’nda en çok şehit veren üçüncü ülke oldu. 966 Türk şehidin 462’si Busan’daki Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığı’nda yatıyor. BM Anıtsal Mezarlığı Uluslararası İlişkiler Direktörü John Bocskay konuyla ilgili TRT Haber’e yaptığı açıklamada “Burada yatandan çok daha fazla Türk asker şehit oldu ancak ne yazık ki onların yüzlercesinin cenazesi bulunamadı ve hala resmen kayıplar. Eğer bulunabilselerdi buraya defnedileceklerdi” ifadelerini kullandı.

Türk askeri, Kore Savaşı'nda cesaret ve fedakarlığı ile iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin temelini attı. Türk askerlerinin kahramanca mücadeleleri, Güney Korelilerin hafızalarında yer almaya devam ediyor.

UNPM Direktörü Kwang Woo Kim “Türk askerleri Kunu-ri ve Kumyangjand-ni Muharebesi gibi savaşlarda güçlü yeteneklerini sergileyerek aktif roller oynadılar. Kardeş bir ülke olarak kabul edilen Türkiye ile ilişkimizi gelecek nesillere fedakarlık, özveri ve şükran duygusuyla yetiştirerek sürdürmek istiyoruz” dedi.

Güney Koreliler minnetle anıyor

Türkiye ve Güney Kore, Kore Savaşı’ndan bu yana “kan kardeşliği” olarak adlandırılan özel ve derin bir bağa sahip. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Türk askerlerinin savaş sırasında sergilediği örnek davranışlar. Güney Kore Vatanseverler ve Gaziler İşleri Bakanlığı Sözcüsü Kim Ju-Yong Türk askerlerinin Güney Korelilerin hafızasında bıraktığı izi “Koreliler ve Kore Devleti, Türk askerlerine ve devletine karşı içten şükranlarını her zaman ifade ediyor. Türk askerleri Suwon’da Ankara Yetimhanesini açtı. Bu Kore’nin yeniden yapılandırılması için çok önemli bir adımdı ve Kore halkı bu katkıyı hiçbir zaman unutmadı” cümleleriyle ifade etti.



