Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri El-Bire kentinin kuzey girişindeki göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Müdahalede 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 3'ünde yanıklar oluştuğu, 2 kişinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Plastik mermiyle yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.