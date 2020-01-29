İsrail, Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti: 10 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto eden göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.
[Fotoğraf: AP]
Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri El-Bire kentinin kuzey girişindeki göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.
Müdahalede 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 3'ünde yanıklar oluştuğu, 2 kişinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Plastik mermiyle yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Etiketler: israil Batı Şeria gösteriler Yüzyılın Anlaşması kudüs TrumpSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 02:30