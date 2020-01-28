Mahmud Abbas: Kudüs'ün olmadığı bir Filistin Devleti'ni kabul etmiyoruz
Haber Giriş:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'i parçalama planına tepki göstererek, "Kudüs'ün olmadığı bir Filistin Devleti'ni kabul etmiyoruz." dedi.
Kudüs'ün olmadığı bir Filistin Devleti'ni kabul etmiyoruz
Mahmud Abbas'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak. Birlik olalım, işgalcilerin karşısında duralım.Bu plana biz bin kere hayır diyoruz.
Kudüs'ün olmadığı bir Filistin Devleti'ni kabul etmiyoruz.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 22:40