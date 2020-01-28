Kudüs'ün olmadığı bir Filistin Devleti'ni kabul etmiyoruz

Mahmud Abbas'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak. Birlik olalım, işgalcilerin karşısında duralım.Bu plana biz bin kere hayır diyoruz.

Kudüs'ün olmadığı bir Filistin Devleti'ni kabul etmiyoruz.

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