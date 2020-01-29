ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına dünyadan tepki yağıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ''BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.

İran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının gerçekleşmesi halinde "bölge ve dünya için kabus" olacağı uyarısında bulunarak, bölge ülkelerini ortak hareket etmeye çağırdı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu sözde barış planına ilişkin, "Sözde 'barış vizyonu', iflas etmiş bir gayrimenkul geliştiricisinin rüya projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşılık planın gerçekleşmesi halinde "bölge ve dünya için kabus" olacağı uyarısında bulunan Zarif, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın anlaşması" adını verdiği sözde barış planı "yüzyılın ihaneti" şeklinde nitelendirilerek, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı plana karşı bölge ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulunuldu.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu desteklediklerini bildirdi.

Linde, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin planının İsveç ve AB'yi bağlamadığını belirten Linde, ''İsveç ve AB'nin İsrail-Filistin sorunu konusundaki konumu açık. İsrail ve Filistinliler her iki devletin başkenti Kudüs'te barış ve güvenlik içinde yaşarken, uluslararası hukuka sıkıca bağlı müzakere edilen iki devletli çözümü destekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını desteklediklerini hatırlatan Linde, ''Barışın sürdürülebilir ve adil olması için hem İsrail'in hem de Filistin'in ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. BM'nin İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planına ilişkin önerinin sorulara yol açtığını belirtti.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bu önerisini titiz bir şekilde inceleyeceklerini, tüm partnerlerin de bunu yapacaklarını varsaydıklarını ifade etti.

Yalnızca her iki taraf için kabul edilebilir, müzakere edilen iki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barışı getirebileceğini vurgulayan Maas, bu temelde çok uzun süre durmuş olan Orta Doğu barış sürecine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan her bir atılımın memnuniyetle karşılanması gerektiğini dile getirdi.

"ABD’nin önerisi sorulara yol açıyor." ifadesini kullanan Maas, bu soruları şimdi Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerlerle görüşeceklerini vurguladı.

Maas, bu soruların, ihtilaftaki tarafların bir müzakere sürecine katılmalarını ve önerinin uluslararası kabul edilen parametrelerle nasıl ilişkili olduğunu içerdiğini kaydetti.