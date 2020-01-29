ABD Senatosunda 7. gününü tamamlayan azil yargılamasında Trump'ın avukatları açılış sunumlarını tamamladı.

Cumartesi günü başlayıp pazartesi günü devam ettikleri savunma konuşmalarını tamamlayan Trump'ın avukatı Jay Sekulow, kapanış konuşmasında, "Söz konusu azil maddeleri bu mahkemede reddedilmelidir. Bu azil maddeleri sadece mevcut Başkan için değil gelecekteki başkanlar için de tehlikelidir." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki hukuk danışmanı Pat Cipollone ise "Seçimlere aylar var. Amerikan halkı kendi başkanını seçme hakkına sahiptir. Bu azil maddeleri önceki seçimler üzerine gölge düşürme ve gelecek seçimlere müdahale etme girişimidir. Senato buna müsaade etmemelidir. Şimdi buna bir son vermenin zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi senatörler tanık çağırma konusunu görüşüyor

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna soruşturmasına ilişkin haberler, Demokratlar kadar Cumhuriyetçi senatörleri de harekete geçirdi.

Bolton'ın kitabında yer alan, "Trump, Ukrayna yardımını Biden ailesine yönelik soruşturmaya bağlamıştı" şeklindeki iddiayı önemseyen Cumhuriyetçi senatörlerin bir araya gelerek Senatoya Bolton'ı yeni olarak çağırıp çağırmama konusunu görüşecekleri açıklandı.

Taraflara 3 gün üzerinden 24'er saat verilmişti

Geçen hafta salı gün kabul edilen yargılama usulüne göre, iddia makamı ile savunma tarafına açılış sunumları için 3'er güne bölünmüş şekilde toplam 24'er saat verilmişti.

Sürenin sona ermesinin ardından senatörler her iki tarafa da soru sorma şansını elde edecek; hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.