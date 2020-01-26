ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in liderliğini yaptığı 7 Demokrat savcı vekilinin açılış sunumlarını tamamlamasının ardından Donald Trump'ın savunma ekibi, bugün ilk kez açılış konuşmalarını yaptı.

Trump'ın avukatları 2 saat süren bir sunum yaptı. ABD Başkanı'nın "kesinlikle yanlış bir şey yapmadığını" iddia ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ulusal çıkarlara uygun ve Demokratların başlattığı azil sürecinin "siyasi motivasyonlu" olduğunu savundular.

Savunmanın cumartesi gününe denk gelmesini eleştirdiler

Demokratları 2016'daki seçim sonuçlarını değiştirmek istemekle suçlayan Beyaz Saray avukatlarından Pat Cipollone, "Demokratlar, bugün buraya gelerek aslında Ukrayna toplantısının ardından seçim sonuçlarını değiştirmek istedi. Sizden seçimi iptal etme, seçime müdahale etme ve ABD Başkanını görevden almanızı isteyerek görevlerini tamamen sorumsuzca kötüye kullanıyorlar" dedi.

Trump'ın savunma avukatları sunumlarına pazartesi ve salı günleri kaldığı yerden devam edecek Trump'ın savunma ekibinin de tezlerini anlatmaları için toplam 24 saati bulunuyor.

Öte yandan Trump, savunma avukatlarının açılış konuşmalarının cumartesi gününe denk gelmesinden ve izlenmeyecek olmasından yakınarak, "TV'de ölüm vadisi" eleştirisinde bulundu.

Trump'ın görevden alınması talep ediliyor

Geçen cuma günü Senato'daki açılış sunumlarının tamamlayan Demokrat savcı vekiller, Trump'ın Ukrayna konusunda anayasal bir suç işlediğini savunuyor ve Trump'ın görevden alınmasını talep ediyor.

Savunmanın sunumlarını tamamlamasının ardından gelecek hafta senatörler, soru sorma şansını elde edecek. Hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.