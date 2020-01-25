Afganistan'daki Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçe merkezine düzenlenen saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konuyla ilgili açıklama yapan Cüzcan Valiliği Sözcüsü Maruf Azer, ayrıca 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Azer, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 10'unun yaralandığını aktardı.
Azer, takviye birliklerinin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü ifade etti.