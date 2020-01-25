Afganistan'da asker taşıyan helikoptere roketli saldırı: 4 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Helmand vilayetinde Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket mermisinin isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
[Grafik: TRT Haber]
215 Mayvand Kolordu Komutanlığının Basın Sorumlusu Navabşah Zadran, askerleri taşıyan özel bir şirkete ait Mİ-17 tipi helikoptere Helmand'ın Kacaki ilçesinde iniş yaptığı sırada roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırı sonucu 3 asker ile 1 pilotun yaralandığını ifade eden Zadran, helikopterin ağır hasar gördüğünü belirtti.
Helikopterin hangi şirkete ait olduğu belirtilmezken saldırıyı Taliban üstlendi.